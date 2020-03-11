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В Украине введен карантин

Карантин введен по всей территории Украины. Решение было принято на заседании Кабмина.

Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

До 1 июня будет запрещен экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать неселению обеспечение средствами защиты.

Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Это не коснется мер государственной необходимости.

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Проведение спортивных мероприятий будет возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

На три недели планируется ввести карантин в учебных заведениях.

Также будет закуплено инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Карантин в Україні через коронавірус Covid-19

 

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019. С 11 марта будут закрыты школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

10 марта авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщила о приостановлении рейсов в 16 странах. Сокращение рейсов объясняют снижением спроса на авиаперелеты, связанным с распространением коронавируса в мире.

МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию.

Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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