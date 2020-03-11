Карантин введен по всей территории Украины. Решение было принято на заседании Кабмина.

Правительство приняло решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для министерств, ведомств, служб и для пополнения государственного резерва.

До 1 июня будет запрещен экспорт товаров противоэпидемиологического назначения, чтобы гарантировать неселению обеспечение средствами защиты.

Вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Это не коснется мер государственной необходимости.

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Проведение спортивных мероприятий будет возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей.

На три недели планируется ввести карантин в учебных заведениях.

Также будет закуплено инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019. С 11 марта будут закрыты школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

10 марта авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) сообщила о приостановлении рейсов в 16 странах. Сокращение рейсов объясняют снижением спроса на авиаперелеты, связанным с распространением коронавируса в мире.

МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию.