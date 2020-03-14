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Факты / Украина / Политика

Нет капитуляции: в Киеве проходит марш ко Дню добровольца

14 марта в Украине — официальный День добровольца. В честь этого в Киеве был организован Марш патриотов.

В 11.00 участники мероприятия на Михайловской площади почтили павших в войне на Донбассе, а после формирования в колонны двинулись в Офис президента.

По словам участников марша, добровольцы и ветераны войны планируют просить главу государства не сдавать украинские интересы и украинские земли.

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Во время шествия звучали лозунги Нет капитуляции, а в колоннах несли флаги украинских боевых подразделений и волонтерских сообществ.

Один из организаторов марша, председатель всеукраинской организации в Ветеранское Братство Дмитрий Шатровский поделился фото в своем Facebook.

Глава Минветеранов Сергей Бессараб успел поздравить воинов-добровольцев с этим днем.

Министр назвал вклад добровольцев первой волны неоценимым для украинской государственности и пожелал всем воинам выдержки и здоровья.

Напомним, президент Владимир Зеленский поздравил патриотов с Днем украинского добровольца и подписал закон, который предоставит добровольцам статус участников боевых действий.

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