Претендент на пост главы Минветеранов: 10 фактов о Сергее Бессарабе

Главой Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в обновленном Кабинете министров может стать 64-летний советский и украинский военнослужащий генерал-лейтенант Сергей Бессараб.

10 фактов из биографии Сергея Бессараба

Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кайдаки в Днепропетровской области.

Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе, Военную академию им. М. Фрунзе, Национальную академию обороны Украины.

Службу проходил командиром отдельного комендантского взвода, адъютантом секретариата военного округа, преподавателем военной кафедры Украинской сельскохозяйственной академии, командиром мотострелковой роты, командиром мотострелкового батальона.

После окончания Военной академии им. М. Фрунзе в 1990 году Бессараб продолжал службу в Закавказском и Одесском военных округах СССР, Северном и Южном оперативных командованиях на должностях заместителя командира, а затем командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии, командира учебного танкового полка, а затем заместителя начальника окружного учебного центра подготовки младших специалистов , командира механизированной дивизии.

С 2002 года стал начальником штаба – первым заместителем командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 года стал начальником Территориального управления Север.

С мая 2007 года стал командиром 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Стал начальником Днепропетровского гарнизона.

С мая 2012 года назначен первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

С 2015 года стал командующим АТО.

Читайте: Илья Емец может возглавить Минздрав – что о нем известно

Бессараб имеет несколько отличий, среди которых: медаль За воинскую службу Украине, отличие Министерства обороны Украины Доблесть и честь, почетный нагрудный знак начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины За доблестную военную службу Родине, орден За заслуги III степени – за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю 18-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

Напомним, действующий глава Минветеранив Оксана Коляда заявила, что с ней никто не говорил о ее возможной отставке.