Претендент на пост главы Минветеранов: 10 фактов о Сергее Бессарабе

Главой Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в обновленном Кабинете министров может стать 64-летний советский и украинский военнослужащий генерал-лейтенант Сергей Бессараб.
10 фактов из биографии Сергея Бессараба
- Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кайдаки в Днепропетровской области.
- Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе, Военную академию им. М. Фрунзе, Национальную академию обороны Украины.
- Службу проходил командиром отдельного комендантского взвода, адъютантом секретариата военного округа, преподавателем военной кафедры Украинской сельскохозяйственной академии, командиром мотострелковой роты, командиром мотострелкового батальона.
- После окончания Военной академии им. М. Фрунзе в 1990 году Бессараб продолжал службу в Закавказском и Одесском военных округах СССР, Северном и Южном оперативных командованиях на должностях заместителя командира, а затем командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии, командира учебного танкового полка, а затем заместителя начальника окружного учебного центра подготовки младших специалистов , командира механизированной дивизии.
- С 2002 года стал начальником штаба – первым заместителем командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.
- С 2005 года стал начальником Территориального управления Север.
- С мая 2007 года стал командиром 6-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Стал начальником Днепропетровского гарнизона.
- С мая 2012 года назначен первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.
- С 2015 года стал командующим АТО.
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- Бессараб имеет несколько отличий, среди которых: медаль За воинскую службу Украине, отличие Министерства обороны Украины Доблесть и честь, почетный нагрудный знак начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины За доблестную военную службу Родине, орден За заслуги III степени – за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по случаю 18-й годовщины Вооруженных Сил Украины.
Напомним, действующий глава Минветеранив Оксана Коляда заявила, что с ней никто не говорил о ее возможной отставке.