Работать должны только аптеки и продуктовые магазины: обращение главы Минздрава

Министр здравоохранения Украины заявил, что в связи с распространением коронавируса в мире необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.

— Больницы должны быть немедленно быть перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Обрабатывать необходимо только ургентные случаи. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией. Кроме этого, Минздрав активно собирает лучших эпидемиологов Украины и включает их в состав Оперативного штаба, чтобы мы могли еще быстрее реагировать на новые вызовы, которые перед нами ставит эпидемия, — отметил Илья Емец.

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Он призвал украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким и своим согражданам.

Напомним, в Украине зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом. Для недопущения распространения вируса с 12 марта в Украине введен карантин.