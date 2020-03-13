Прекращение авиасообщения с 17 марта и усиление карантина — обращение Зеленского

Через трое суток, 17 марта, Украина закроет регулярное авиасообщение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинские консульства. Эти люди будут возвращены отдельными нерегулярными рейсами, — сказал лидер государства.

Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическую поездку, вернутся домой согласно расписанию.

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Зеленский также сообщил, что с 16 марта иностранные граждане «не смогут попасть в Украину ни самолетом, ни поездом, ни на авто».

Кроме того, президент заявил, что Институтом молекулярной биологии и генетики НАН безотлагательно будут изготовлены 200 тыс. экспресс-тестов на коронавирус.

Напомним, Факты ICTV публиковали список стран, где введены ограничения на пересечение границы из-за коронавируса.