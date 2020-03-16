Депутаты обратились к секретарю СНБО с просьбой уволить Сивохо

Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить его советника Сергея Сивохо.
— Спасибо коллегам по фракции, которые поддержали. На самом деле тех, кто не согласен с Сивохой и не хочет ничего слышать о внутреннем конфликте, гораздо больше, но не все успели физически поставить свою подпись, — написал Чернев.
Звернувся з депутатським зверненням до Секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія…
Опубликовано Yegor Chernev Понедельник, 16 марта 2020 г.
Ранее Факты ICTV писали, что на Сивохо набросились противники Нацплатформы примирения и единства.
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