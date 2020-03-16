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Факти / Україна / Політика

Депутати звернулися до секретаря РНБО з проханням звільнити Сивохо

Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія Сивохо.

– Дякую колегам по фракції, які підтримали. Насправді тих, хто не згоден з Сивохо і не хоче нічого чути про внутрішній конфлікт, набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис, – написав Чернєв.

Звернувся з депутатським зверненням до Секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням звільнити його радника Сергія…

Опубликовано Yegor Chernev Понедельник, 16 марта 2020 г.

Раніше Факти ICTV писали, що на Сивохо накинулися противники Нацплатформи примирення та єдності.

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