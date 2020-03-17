Соколова призначили в.о. глави ДБР

Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань у справах після призначення керівника відомства Ірини Венедіктової Генеральним прокурором буде заступник директора ДБР Олександр Соколов.
Соколов починає виконувати повноваження із 17 березня 2020 року.
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Президент України Володимир Зеленський своїми указами у вівторок звільнив Венедіктову з посади в.о. директора ДБР і призначив її Генеральним прокурором. Вранці 17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення Венедіктової Генпрокурором.
Як відомо, на позачерговому засіданні Верховної Ради 5 березня нардепи проголосували за недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.
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