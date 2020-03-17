У Криклия разрабатывают «спецоперации» для возвращения украинцев домой — Тузов

Благодаря слаженным действиям Министерства инфраструктуры десятки тысяч украинцев вывозят из-за рубежа профессионально и технически. Об этом в своем блоге на сайте Украинская правда написал журналист Дмитрий Тузов.

Он напомнил, что возвращение 47 украинцев из китайского Уханя месяц назад сопровождалось громкими скандалами, протестами и политическими спекуляциями. Но сейчас процесс возвращения украинских граждан на родину проходит спокойно и профессионально.

— В нашей истории уже был эпизод, о котором не очень хочется вспоминать. Встречу людей из Уханя не стереть из памяти — как нашей, так и мировых СМИ. И обратите внимание: на борту, что привез людей из Уханя, было 47 украинцев. И сколько шума и политики, помните? Только за сегодня Министерство инфраструктуры эвакуирует, по моим подсчетам, около 13 тыс. украинцев — и все тихо и профессионально. И еще предстоит вывезти сотни тысяч, только 50 тыс. из Египта. Просто сравните масштабы и эффект, — пишет блогер.

Тузов подчеркнул, что процесс возвращения украинцев из других стран не всегда проходит просто, потому МИУ приходится проводить спецоперации, чтобы доставить граждан Украины домой.

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— В Министерстве инфраструктуры разработали настоящие спецоперации по возврату граждан Украины из-за рубежа. В частности, значительного количества людей из Германии (запланировано пустить спецпоезд) и из Египта. В последнем случае — это действительно масштабная операция, ведь речь идет о значительном контингенте украинцев — 50 тыс. человек. Я, откровенно, и не подозревал, что так много наших находится только в Египте. Такое количество людей можно сравнить с армией средних размеров, которую надо передислоцировать в сжатые сроки. И задействовать для этого значительный авиапарк и железнодорожное сообщение уже внутри страны. Сегодня уже более 50 международных рейсов прибыли в Украину — об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграм-канале. Он оперативно организовал авральную работу транспортников, — отметил Дмитрий Тузов.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинские аэропорты должны принять более 35 бортов с украинцами, которые возвращаются из разных стран мира, в частности с Египта. Часть рейсов уже приземлились на украинских аэродромах в Киеве, Львове, Харькове и Одессе.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством иностранных дел прорабатывает механизм возврата украинцев из-за рубежа, в частности, из Германии, Чехии и Польши, с помощью железнодорожного транспорта.