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Факты / Украина / Политика

Украинцев из Германии, Чехии и Польши могут эвакуировать поездами

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством иностранных дел прорабатывает механизм возврата украинцев из-за рубежа, в частности, из Германии, Чехии и Польши, с помощью железнодорожного транспорта.

Из других стран сограждан эвакуируют авиарейсами.

Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

— Мы в координации с Министерством иностранных дел сейчас активно работаем над тем, чтобы была возможность вывезти наших граждан не только авиационными рейсами, но и железнодорожными.

Прежде всего, это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши, — сказал Криклий.

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Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности, закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

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