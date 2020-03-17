У Криклія розробляють “спецоперації” для повернення українців додому – Тузов

Завдяки злагодженим діям Міністерства інфраструктури десятки тисяч українців вивозять з-за кордону професійно та технічно. Про це у своєму блозі на сайті Українська правда написав журналіст Дмитро Тузов.

Він нагадав, що повернення 47 українців із китайського Уханя місяць тому супроводжувалося гучними скандалами, протестами та політичними спекуляціями. Але зараз процес повернення українських громадян на батьківщину проходить спокійно та професійно.

– В нашій історії вже був епізод, про який не дуже хочеться й згадувати. Зустріч людей з Уханя не стерти з пам’яті – як нашої, так і світових медіа. І зверніть увагу: на борту, що привіз людей із Уханя, було 47 українців. І скільки галасу та політики, пам’ятаєте? Лише за сьогодні Міністерство інфраструктури евакуювало, за моїми підрахунками, приблизно 13 тис. українців – і все тихо та професійно. І ще потрібно вивезти сотні тисяч, тільки 50 тис. з Єгипту. Просто порівняйте масштаби і ефект, – пише блогер.

Тузов підкреслив, що процес повернення українців з інших країн не завжди проходить просто, тому МІУ доводиться проводити спецоперації, щоб доправити громадян України додому.

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– У Міністерстві інфраструктури розробили справжні спецоперації з повернення громадян України з-за кордону. Зокрема значної кількості людей з Німеччини (заплановано пустити спецпотяг) та Єгипту. В останньому випадку – це справді масштабна операція, адже йдеться про значний контингент українців – 50 тис. людей. Я, відверто, й не підозрював, що так багато наших перебуває лише в Єгипті. Таку кількість людей можна порівняти з армією середніх розмірів, яку треба передислокувати за стислими термінами. І залучити для цього значний авіапарк й залізничне сполучення вже в межах країни. Сьогодні вже понад 50 міжнародних рейсів прибули в Україну – про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі. Він оперативно організував авральну роботу транспортників, – зазначив Дмитро Тузов.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські аеропорти мають прийняти понад 35 бортів з українцями, котрі повертаються з різних країн світу, зокрема з Єгипту. Частина рейсів вже приземлились на українських летовищах у Києві, Львові, Харкові та Одесі.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ опрацьовує механізм повернення українців з-за кордону, зокрема з Німеччини, Чехії та Польщі, за допомогою залізничного транспорту.