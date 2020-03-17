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Факты / Украина / Общество

В транспорт Киева будут пускать только в масках — КГГА

Киев вводит масочный режим во время пользования общественным транспортом.

Так, с 18 марта ездить в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях можно будет только в масках.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— С завтрашнего дня мы вводим масочный режим во время пользования общественным транспортом. То есть, без маски в автобус, трамвай, троллейбус не заходишь, — пояснил Поворозник.

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Он также напомнил, что в салоне общественного транспорта может одновременно находиться не более 10 пассажиров.

Напомним, согласно решению правительства, на время карантина прекращается железнодорожное и авиасообщение, а также автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Источник: КГГА

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