Киев вводит масочный режим во время пользования общественным транспортом.
Так, с 18 марта ездить в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях можно будет только в масках.
Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
— С завтрашнего дня мы вводим масочный режим во время пользования общественным транспортом. То есть, без маски в автобус, трамвай, троллейбус не заходишь, — пояснил Поворозник.
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Он также напомнил, что в салоне общественного транспорта может одновременно находиться не более 10 пассажиров.
Напомним, согласно решению правительства, на время карантина прекращается железнодорожное и авиасообщение, а также автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.
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