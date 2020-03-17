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Факты / Украина

Когда и во сколько закроют метро в Киеве

В Киеве закроют 17 марта в 23.00, согласно распоряжению Кабмина.

Однако пока столичный метрополитен работает по графику.

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— Сегодня с 23.00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров, — заявил мэр города Виталий Кличко.

Предварительно распоряжение будет действовать до 3 апреля. 

— Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро. Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома, — добавил Кличко.

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре 17 марта из-за коронавируса.

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