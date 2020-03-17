Київ запроваджує масковий режим під час користування громадським транспортом.

Так, з 18 березня їздити у маршрутках, автобусах, тролейбусах та трамваях можна буде лише у масках.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– З завтрашнього дня ми запроваджуємо масковий режим під час користування громадським транспортом. Тобто, без маски в автобус, трамвай, тролейбус не заходиш, – пояснив Поворозник.

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Він також нагадав, що в салоні громадського транспорту може одночасно перебувати не більше 10 пасажирів.

Нагадаємо, відповідно до рішення уряду, на час карантину припиняється залізничне та авіасполучення, а також автобусне міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Крім того, закривають метро у Києві, Харкові і Дніпрі.

Коли та о котрій закриють метро в Києві – читайте на фактах ICTV.