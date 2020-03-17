По состоянию на 17 марта в мире инфицировано коронавирусом 182 405 человек. Излечиться от болезни удалось 79 433 пациентам. Карта распространения коронавируса показывает последние данные.

Самое большое количество случаев зафиксировали в Китае – 81 049 человек. В Италии инфицировались 27 980 человек, а умерло – 2 158.

Третью позицию по количеству зараженных коронавирусом занимает Иран. Общее количество больных в стране составляет 14 991.

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По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случая Covid-19. В Черновицкой области — четыре случая, Киевской — два и в Житомирской — один (один летальный).

Ранее Факты ICTV писали, что в Черновицкой и Житомирской областях вводится режим чрезвычайной ситуации.