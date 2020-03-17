Українців з Німеччини, Чехії та Польщі можуть евакуювати потягами

Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ опрацьовує механізм повернення українців з-за кордону, зокрема з Німеччини, Чехії та Польщі, за допомогою залізничного транспорту.

З інших країн українців евакуюють авіарейсами.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Ми в координації з Міністерством закордонних справ зараз активно працюємо над тим, щоб була можливість вивезти наших громадян не тільки авіаційними рейсами, а й залізничними.

Насамперед, це стосуватиметься напрямків з Німеччини, Чехії та Польщі, – сказав Криклій.