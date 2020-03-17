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Факти / Україна / Політика

Українців з Німеччини, Чехії та Польщі можуть евакуювати потягами

Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством закордонних справ опрацьовує механізм повернення українців з-за кордону, зокрема з Німеччини, Чехії та Польщі, за допомогою залізничного транспорту.

З інших країн українців евакуюють авіарейсами.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Ми в координації з Міністерством закордонних справ зараз активно працюємо над тим, щоб була можливість вивезти наших громадян не тільки авіаційними рейсами, а й залізничними.

Насамперед, це стосуватиметься напрямків з Німеччини, Чехії та Польщі, – сказав Криклій.

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Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який  передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

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