PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Правительство готово ввести чрезвычайное положение по всей Украине — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово ввести чрезвычайное положение, в случае необходимости, на территории всей Украины.

— В двух областях — Житомирской и Черновицкой — вчера введена надзвичано ситуация. В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения по всей стране, — заявил Шмыгаль.

Читайте: Рада приняла закон о доступности закупок лекарственных средств и медицинских изделий

Он добавил, что в Украине уже семь зарегистрированных случаев коронавируса.

Шмыгаль также отметил, что уже есть случаи заболеваний украинцев за границей, не единичные, в том числе один случай заболевания работника консульства, который сейчас лечится.

Ранее Факты ICTV писали, что во время заседания правительства профильные министерства получили поручение подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка