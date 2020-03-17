Правительство готово ввести чрезвычайное положение по всей Украине — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово ввести чрезвычайное положение, в случае необходимости, на территории всей Украины.

— В двух областях — Житомирской и Черновицкой — вчера введена надзвичано ситуация. В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения по всей стране, — заявил Шмыгаль.

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Он добавил, что в Украине уже семь зарегистрированных случаев коронавируса.

Шмыгаль также отметил, что уже есть случаи заболеваний украинцев за границей, не единичные, в том числе один случай заболевания работника консульства, который сейчас лечится.

Ранее Факты ICTV писали, что во время заседания правительства профильные министерства получили поручение подготовить письмо и обращение к МВФ о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий короновируса.