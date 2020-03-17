Уряд готовий запровадити надзвичайних стан по всій території України – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий запровадити надзвичайний стан, у разі необхідності, на території всієї України.

– У двох областях – Житомирській і Чернівецькій – вчора запроваджена надзвичайна ситуація. У разі потреби ми готові до запровадження надзвичайного стану по всій країні, – заявив Шмигаль.

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Він додав, що в Україні вже сім зареєстрованих випадків коронавірусу.

Шмигаль також зазначив, що вже є випадки захворювань українців за кордоном, не поодинокі, зокрема один випадок захворювання працівника консульства, який зараз лікується.

Раніше Факти ICTV писали, що під час засідання уряду профільні міністерства отримали доручення підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.