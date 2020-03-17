Верховная Рада приняла закон №2538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения.

За решение проголосовали 290 нардепов.

В общем закон направлен на обеспечение возможности делать закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета с привлечением Закупочной организации и применение прозрачных закупочных процедур и экономии бюджетных средств.

Это позволит обеспечить пациентов Украины жизненно необходимыми, эффективными, безопасными, качественными лекарственными средствами и другими медицинскими товарами, а также будет способствовать выполнению взятых Украиной на себя международных обязательств.

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Закон про доступність закупівель лікарських засобів і медичних виробів by Віта Гірко on Scribd

Кроме того, закон предусматривает, что Министерство здравоохранения Украины будет оставаться главным распорядителем бюджетных средств.

Закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Перечень медицинских товаров, которые могут закупаться за средства государственного бюджета, предполагается утвердить постановлением Кабинета министров Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.