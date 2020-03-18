Кабмин упростил правила въезда и выезда из Крыма во время карантина — Резников

Пограничники смогут пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина с учетом гуманитарных потребностей таких передвижений.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции ТОТ Алексей Резников.

Читайте: Обязательную верификацию переселенцев временно отменили — что будет с выплатами

Он добавил, что на КПВВ в Херсонской области по сравнению большее количество отказов в пересечении. Срабатывают различные факторы, много нестандартных жизненных ситуации, люди действительно нуждаются в помощи.

— Кто-то перевозит старушку, у которой нет документов, кто-то живет в Крыму, но работает на Херсонщине, или наоборот. И мы делаем все, чтобы максимально оперативно найти решение, — подчеркнул министр.

Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение N291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Государственной пограничной службе Украины разрешение пропускать украинцев на въезд в АР Крым и выезд из АР Крым во время карантина.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности, закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.