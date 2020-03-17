Обязательную верификацию переселенцев временно отменили — что будет с выплатами

Верховная Рада временно на период карантина отменила обязательную верификацию для вынужденно перемещенных лиц.

Переселенцам Донбасса, которые во время карантина не пройдут физическую идентификацию в Ощадбанке, не остановят социальные выплаты.

Об этом сказал министр по вопросам реинтеграции ТОТ Алексей Резников.

— Мы понимаем, что это в основном пенсионеры, которые являются в группе риска и являются наиболее уязвимыми к коронавирусу. Людям не надо делать никаких дополнительных действий, пенсии и социальная помощь будут начисляться автоматически и в полном объеме, эти средства можно будет свободно получить по окончании карантина, или же пользоваться банковской картой — безналичными средствами, банковские карты не будут блокироваться, — подчеркнул Резников.

Он отметил, что ограничения передвижений — это критически необходимо, вынужденная и временная мера.

— Именно для реализации права на жизнь и снижения риска ее потери введено временное ограничение пропуска через КПВВ. Опыт Китая показывает, что преодолеть эпидемию удалось только благодаря жестким ограничением на передвижение и прямые контакты, — сказал вице-премьер.

Ограничения касаются не только КПВВ, оккупированных территорий и ВПЛ.

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Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности, закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Известно о 7 случаях инфицирования коронавирусом в Украине: 4 случая в Черновицкой области, 1 в Житомирской (летальный), 2 в Киеве.

Источник: МинТОТ