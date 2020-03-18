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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін спростив правила в‘їзду і виїзду з Криму під час карантину – Резніков

Прикордонники зможуть пропускати українців на в‘їзд і виїзд з Криму під час карантину з урахуванням гуманітарних потреб таких пересувань.

Про це повідомив міністр з питань реінтеграції ТОТ Олексій Резніков.

Олексій Резніков

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Він додав, що на КПВВ в Херсонській області порівняно більша кількість відмов у перетині. Спрацьовують різні чинники, є багато нестандартних життєвих ситуації, люди дійсно потребують допомоги.

– Хтось перевозить стареньку бабусю, яка немає документів, хтось живе в Криму, але працює на Херсонщині, чи навпаки. І ми робимо все, щоб максимально оперативно знайти рішення, – наголосив міністр.

Кабінет міністрів вніс зміни до свого розпорядження N291-р від 14 березня 2020 року, надавши Державній прикордонній службі України пропускати українців на в‘їзд до АР Крим та виїзд з АР Крим під час карантину і тимчасового обмеження роботи КПВВ за навяності гуманітарних потреб.

17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який  передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.

З 16 березня Україна на два тижні закриває кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Фото: УНІАН

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