На остановках очереди, в транспорте давка: первый день в Киеве без метро

На остановках в Киеве огромные очереди, в транспорте – давка, люди едут без масок. Таким выдался первый день в столице после закрытия метрополитена в связи с карантином.

Ограничение на количество пассажиров в транспорте приводит к выстраиванию больших очередей, но не везде.

Киевляне выкладывают в соцсетях фото, которые свидетельствуют о том, что в маршрутках наоборот давка, а люди едут без масок. Их сняли даже те, кто был в них, потому что очень душно.

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На некоторых остановках сидят регуляторы, которые пытаются не впускать в транспорт не более 10 человек, но это в основном в центре.