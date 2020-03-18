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Факти / Україна / Суспільство

На зупинках черги, у транспорті тиснява: перший день у Києві без метро

На зупинках у Києві величезні черги, у транспорті – тиснява, люди їдуть без масок. Таким видався перший день у столиці після закриття метрополітену у зв’язку з карантином.

Обмеження на кількість пасажирів у транспорті призводить до вибудовування великих черг, але не скрізь.

Кияни викладають в соцмережах фото, які свідчать про те, що у маршрутках, навпаки, тиснява, а люди їдуть без масок. Їх зняли навіть ті, хто був у них, через задуху.

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На деяких зупинках сидять регулятори, які намагаються не впускати в транспорт більше 10 людей, але це переважно у центрі Києва.

  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
  • Карантин у Києві - перший день без метро
На зупинках черги, у транспорті тиснява: перший день у Києві без метро / 6 фотографий

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття  метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі 17 березня через коронавірус.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

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