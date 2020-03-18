Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

16 марта во Львове и Одессе закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 18 марта в Украине зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе два летальные — в Житомирской и Черновицкой областях.