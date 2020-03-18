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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

16 марта во Львове и Одессе закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 18 марта в Украине зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, в том числе два летальные — в Житомирской и Черновицкой областях.

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09:17 - 18 марта

Министерство иностранных дел Украины обнародовало статистику, в которой говорится о количестве украинцев с коронавирусом за границей.

12 граждан лечатся от недуга: в Германии — 5, в Италии — 2, в Польше -2, в Молдове — 1, в ОАЭ — 1, в Доминиканской Республике — 1.

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09:16 - 18 марта

Вечером 17 марта в течение часа во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали шесть человек с подозрением на коронавирус.

Состояние всех больных — стабильное, у одного человека — пневмония. Анализы на Covid-19 будут отправлены в Киев.

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09:14 - 18 марта

В Италии в ближайшую неделю начнут тестировать вакцину от коронавируса на животных.

Вакцину разработали итальянские ученые компании Takis. Ее получили на основании фрагмента генетического материала вируса.

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22:23 - 17 марта

Владимир Зеленский объяснил согражданам, которые сейчас находятся за границей, как они смогут вернуться домой.

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22:22 - 17 марта

Синод ПЦУ опубликовал практические наставления для проведения богослужений во время карантина.

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22:20 - 17 марта

С 12.00 18 марта будет прекращено курсирование пригородных поездов. Большинство электричек завтра не отправятся по маршруту, а некоторые из них проследуют по сокращенному маршруту, чтобы завершить его до 12.00.

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20:00 - 17 марта

Новая почта во время карантина продолжит работать в штатном режиме.

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19:27 - 17 марта

Пригородное, междугороднее и межобластное пассажирское сообщение с Киевом будет прекращено в полдень 18 марта.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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19:17 - 17 марта

Верховная Рада временно на время карантина отменила обязательную верификацию для вынужденно перемещенных лиц.

Переселенцам Донбасса, которые во время карантина не пройдут физическую идентификацию в Ощадбанке, не остановят социальные выплаты.

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19:03 - 17 марта
Количество пассажиров в транспорте

Полиция и водители общественного транспорта будут следить за тем, чтобы в транспорте не было больше 10-20 пассажиров во время карантина.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

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