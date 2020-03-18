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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Необходимо готовиться к экономическому кризису в Украине — Шмыгаль

Украину может затронуть мировой экономический кризис.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на сегодняшнем заседании правительства.

— Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам — возможен экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, — сказал он.

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Премьер дал поручение министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашку разработать несколько сценариев развития ситуации.

Как писали Факты ICTV, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины в случае необходимости.

Источник: Интерфакс-Украина

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