Украину может затронуть мировой экономический кризис.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на сегодняшнем заседании правительства.

— Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам — возможен экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, — сказал он.

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Премьер дал поручение министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашку разработать несколько сценариев развития ситуации.

Как писали Факты ICTV, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины в случае необходимости.