Україну може зачепити світова економічна криза.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на сьогоднішньому засіданні уряду.
– Уряд не буде і не має права обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми повинні готувати країну до інших викликів – можлива економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової, – сказав він.
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Прем’єр дав доручення міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку розробити кілька сценаріїв розвитку ситуації.
Як писали Факти ICTV, учора прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий запровадити надзвичайний стан на всій території України у разі необхідності.
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