Україну може зачепити світова економічна криза.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на сьогоднішньому засіданні уряду.

– Уряд не буде і не має права обмежуватися лише боротьбою з коронавірусом. Ми повинні готувати країну до інших викликів – можлива економічна криза в Україні, яка буде наслідком світової, – сказав він.

Читайте: Кабмін звернеться до МВФ за допомогою у боротьбі з коронавірусом – Шмигаль

Прем’єр дав доручення міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку розробити кілька сценаріїв розвитку ситуації.

Як писали Факти ICTV, учора прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий запровадити надзвичайний стан на всій території України у разі необхідності.