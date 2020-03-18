Предприятие Новатор, которое занимается выпуском радиолокационных комплексов, навигационной аппаратуры и средств связи, в экстренном порядке переориентировало свое производство на пошив медицинских масок из марли.

В ближайшее время в Новаторе планируют произвести 100 тыс. марлевых повязок, а на май запланирован выпуск клапанных респираторов класса FFP3.

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Зоря-Машпроект в Николаеве планирует производить дезинфицирующий раствор.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.