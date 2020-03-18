PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Предприятие Укроборонпрома запустило производство медицинских масок

Предприятие Новатор, которое занимается выпуском радиолокационных комплексов, навигационной аппаратуры и средств связи, в экстренном порядке переориентировало свое производство на пошив медицинских масок из марли.

В ближайшее время в Новаторе планируют произвести 100 тыс. марлевых повязок, а на май запланирован выпуск клапанных респираторов класса FFP3.

Читайте: В транспорт Киева будут пускать только в масках — КГГА

Зоря-Машпроект в Николаеве планирует производить дезинфицирующий раствор.

Ранее Факты ICTV писали, что 17 марта Верховная Рада Украины приняла ряд законов, которые касаются карантина в Украине. В частности закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка