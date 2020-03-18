Підприємство Новатор, яке займається випуском радіолокаційних комплексів, навігаційної апаратури тазасобів зв’язку, в екстреному порядку переорієнтувало своє виробництво на пошиття медичних масок з марлі.

Найближчим часом на Новаторі планують виробити 100 тис. марлевих пов’язок, а на травень запланований випуск клапанних респіраторів класу FFP3.

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Зоря-Машпроект у Миколаєві планує виробляти дезінфікуючий розчин.

Нагадаємо, що 17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.