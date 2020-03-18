PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Підприємство Укроборонпрому запустило виробництво медичних масок

Підприємство Новатор, яке займається випуском радіолокаційних комплексів, навігаційної апаратури тазасобів зв’язку, в екстреному порядку переорієнтувало своє виробництво на пошиття медичних масок з марлі.

Найближчим часом на Новаторі планують виробити 100 тис. марлевих пов’язок, а на травень запланований випуск клапанних респіраторів класу FFP3.

Читайте: У транспорт Києва пускатимуть лише в масках – КМДА

Зоря-Машпроект у Миколаєві планує виробляти дезінфікуючий розчин.

Нагадаємо, що 17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який  передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка