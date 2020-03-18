Президент Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19).

Какие изменения ждут украинцев — читайте в материале Фактов ICTV.

Правила карантина в Украине

На предприятиях работников переводят на удаленную работу, также можно будет пойти в неоплачиваемый отпуск.

За несвоевременную оплату коммунальных услуг нельзя будет начислять штрафы, отключать эти услуги, выселять из жилья.

Медработники, которые вовлечены в борьбу с вирусом, получат доплаты. Также дополнительные выплаты предусмотрены для работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Выплаты субсидий продолжаются, а список тех, кто их получает — расширяется.

Приостанавливаются выплаты по ипотеке.

Карантин в Украине признали форс-мажором. Это пригодится тем, кто выплачивает кредиты, а также представителям бизнеса. Ведь в договорах прописывается, что сторона не несет ответственности за его неисполнение, если причиной стал форс-мажор.

Не будут наказывать иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать или продлить срок пребывания в Украине.

Кабмин будет контролировать цены на лекарства, товары медицинского назначения и социально значимые.

Растаможка необходимых лекарств и медицинского оборудования будет льготной.

Работа транспорта во время карантина в Украине

В Днепре, Киеве и Харькове 17 марта закрыли метрополитены до 3 апреля.

На всей территории Украины запрещается перевозка более 10 пассажиров одновременно в городском общественном транспорте. Количество людей в транспорте будет контролировать Нацполиция и Госсанэпидслужба.

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Также в Украине с 18 марта по 3 апреля запрещены перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугороднем внутриобластном и межобластном сообщении.

Кроме того, запрещено осуществлять в Украине перевозки пассажиров по железной дороге.

Какой бизнес работает во время карантина

Согласно правилам карантина в Украине, могут работать только аптеки, магазины и АЗС.

Учебные заведения, ТРЦ, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, рынки, культурные и развлекательные заведения закрыты. За нарушение закона виновных ждет наказание.

Какое наказание грозит за нарушение правил карантина

Для людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное покидание места обсервации (карантина). Штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн), а для должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн).

Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если такие действует повлекут за собой гибель людей или иные тяжкие последствия, то виновному грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 20.00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев Covid-19, из них 2 летальных.