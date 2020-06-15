Минздрав разделил страны мира на красную и зеленую зоны по критерию количества активных случаев коронавируса.

Так, в красную зону попали 50 стран, где количество больных — 40 человек на 100 тыс. населения.

Согласно списку, украинцам не рекомендуют посещать Великобританию, Нидерланды, Испанию, Францию, Италию, Швецию, соседние Россию и Беларусь, а также США и Канаду.

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А вот в зеленой зоне оказались соседние Польша и Румыния, а также туристические страны Египет и Турция.

Украину Минздрав также отнес к зеленой зоне, где показатель больных — 37 случаев на 100 тыс. населения.

С 15 июня в Украине возобновили авиасообщение.

В понедельник аэропорт Борисполь уже принял самолет, рейс Минск-Киев.

С 16 июня из Украины можно будет улететь в Австрию, Венгрию, Польшу, Данию, Грецию, Литву и Великобританию.