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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приватбанк из-за карантина продлил срок действия карт для выплат на 90 дней

Государственный Приватбанк продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Период действия карт для выплат будет продлен на 90 дней. Карты будут работать. Оплата покупок в интернете, когда необходимо указать срок действия карты, будет проходить, — говорится в сообщении Приватбанка.

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Финучреждение уточнило, что продление срока действия распространяется на стандартные карты для выплат и на карты для выплат Gold.

Ранее Приватбанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Источник: Приватбанк

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