Государственный Приватбанк продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

— Период действия карт для выплат будет продлен на 90 дней. Карты будут работать. Оплата покупок в интернете, когда необходимо указать срок действия карты, будет проходить, — говорится в сообщении Приватбанка.

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Финучреждение уточнило, что продление срока действия распространяется на стандартные карты для выплат и на карты для выплат Gold.

Ранее Приватбанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

Источник: Приватбанк