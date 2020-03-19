Государственный Приватбанк продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина.
Об этом сообщили в пресс-службе банка.
— Период действия карт для выплат будет продлен на 90 дней. Карты будут работать. Оплата покупок в интернете, когда необходимо указать срок действия карты, будет проходить, — говорится в сообщении Приватбанка.
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Финучреждение уточнило, что продление срока действия распространяется на стандартные карты для выплат и на карты для выплат Gold.
Ранее Приватбанк ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.
Источник: Приватбанк
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