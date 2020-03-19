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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приватбанк через карантин продовжив термін дії карт для виплат на 90 днів

Державний Приватбанк продовжив термін дії всіх карт для виплат на 90 днів, щоб позбавити клієнтів від необхідності відвідувати відділення банків для перевипуску карт під час карантину.

Про це повідомили в прес-службі банку.

– Період дії карт для виплат буде продовжений на 90 днів. Карти працюватимуть. Оплата покупок в інтернеті, коли необхідно вказати термін дії карти, проходитиме, – йдеться у повідомленні Приватбанку.

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Фінустанова уточнила, що продовження терміну дії поширюється на стандартні карти для виплат і на карти для виплат Gold.

Раніше Приватбанк ввів санітарну годину в своїх відділеннях і рекомендує клієнтам чекати своєї черги на вулиці.

Джерело: Приватбанк

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