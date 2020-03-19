Державний Приватбанк продовжив термін дії всіх карт для виплат на 90 днів, щоб позбавити клієнтів від необхідності відвідувати відділення банків для перевипуску карт під час карантину.

Про це повідомили в прес-службі банку.

– Період дії карт для виплат буде продовжений на 90 днів. Карти працюватимуть. Оплата покупок в інтернеті, коли необхідно вказати термін дії карти, проходитиме, – йдеться у повідомленні Приватбанку.

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Фінустанова уточнила, що продовження терміну дії поширюється на стандартні карти для виплат і на карти для виплат Gold.

Раніше Приватбанк ввів санітарну годину в своїх відділеннях і рекомендує клієнтам чекати своєї черги на вулиці.

Джерело: Приватбанк