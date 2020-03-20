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Факты / Украина / Общество

Не до 17, а до 3 апреля: в СМИ распространяют фейк о работе метро

Ряд СМИ сообщили, что Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля, как будто действие ограничения продолжили и работники получили соответствующее распоряжение.

Однако эта информация оказалась фейком.

Советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон сообщила, что никакого распоряжения не поступало.

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Сейчас работа метрополитена приостановлена до 3 апреля по требованию распоряжение Кабинета министров Украины.

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в мире.

20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.

Сейчас коронавирус зафиксировано:

  • Черновицкая область — 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Киевская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный);
  • Киев — 3 случая.

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