Ряд СМИ сообщили, что Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля, как будто действие ограничения продолжили и работники получили соответствующее распоряжение.
Однако эта информация оказалась фейком.
Советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон сообщила, что никакого распоряжения не поступало.
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Сейчас работа метрополитена приостановлена до 3 апреля по требованию распоряжение Кабинета министров Украины.
Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в мире.
20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.
Сейчас коронавирус зафиксировано:
- Черновицкая область — 15 случаев (1 летальный, 1 выздоровел);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Киевская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Ивано-Франковская область — 1 случай (летальный);
- Киев — 3 случая.