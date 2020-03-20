Ряд СМИ сообщили, что Киевский метрополитен не будет работать до 17 апреля, как будто действие ограничения продолжили и работники получили соответствующее распоряжение.

Однако эта информация оказалась фейком.

Советник начальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон сообщила, что никакого распоряжения не поступало.

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Сейчас работа метрополитена приостановлена до 3 апреля по требованию распоряжение Кабинета министров Украины.

Напомним, 16 марта Кабмин принял распоряжение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса в мире.

20 марта в Украине зафиксировано 26 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них три летальных.

Сейчас коронавирус зафиксировано: