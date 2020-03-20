Низка ЗМІ повідомили, що Київський метрополітен не працюватиме до 17 квітня, начебто дію обмеження продовжили і працівники отримали відповідне розпорядження.

Однак ця інформація виявилася фейком.

Радниця начальника КП Київський метрополітен Наталка Макогон повідомила, що жодного розпорядження не надходило.

Читайте: Перший українець зміг вилікуватися від коронавірусу

Наразі робота метрополітену припинена до 3 квітня на вимогу розпорядження Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі з 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу у світі.

20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано: