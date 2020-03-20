Низка ЗМІ повідомили, що Київський метрополітен не працюватиме до 17 квітня, начебто дію обмеження продовжили і працівники отримали відповідне розпорядження.
Однак ця інформація виявилася фейком.
Радниця начальника КП Київський метрополітен Наталка Макогон повідомила, що жодного розпорядження не надходило.
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Наразі робота метрополітену припинена до 3 квітня на вимогу розпорядження Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі з 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу у світі.
20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.
Наразі коронавірус зафіксовано:
- Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
- Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
- Київська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
- м. Київ – 3 випадки.