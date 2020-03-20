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Факти / Україна / Суспільство

Не до 17, а до 3 квітня: у ЗМІ поширюють фейк про роботу метро

Низка ЗМІ повідомили, що Київський метрополітен не працюватиме до 17 квітня, начебто дію обмеження продовжили і працівники отримали відповідне розпорядження.

Однак ця інформація виявилася фейком. 

Радниця начальника КП Київський метрополітен Наталка Макогон повідомила, що жодного розпорядження не надходило.

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Наразі робота метрополітену припинена до 3 квітня  на вимогу розпорядження Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, 16 березня Кабмін ухвалив розпорядження про закритття  метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі з 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу у світі.

20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них три летальні.

Наразі коронавірус зафіксовано:

  • Чернівецька область – 15 випадків (1 летальний, 1 одужав);
  • Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);
  • Київська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Івано-Франківська область – 1 випадок (летальний);
  • м. Київ – 3 випадки.

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