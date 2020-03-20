Что такое чрезвычайная ситуация и чем она отличается от чрезвычайного положения

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса по состоянию на 20 марта было введено в четырех областях Украины — Черновицкой, Житомирской, Киевской и Днепропетровской.

В Киеве также принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации, пока документы проходят юридические процедуры.

Факты ICTV разобрались, чем отличается чрезвычайная ситуация от чрезвычайного положения.

Что такое чрезвычайная ситуация

Официальная формулировка: обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием.

Общие признаки ЧС:

наличие или угроза гибели людей;

значительное ухудшение условий жизнедеятельности;

существенное ухудшение состояния здоровья людей;

причинение экономического ущерба.

В нынешнем случае — речь идет о преодолении чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. Ее официальное название — Медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня.

В ее условиях сначала власть обеспечит поддержку медицинских работников, больниц и информационного обеспечения населения.

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Что такое чрезвычайное положение

Режим чрезвычайного положения отличается следующим:

ограниченный въезд и выезд в области и города;

комендантский час, к обеспечению безопасности подключают армию и полицию;

перекрывают аэропорты и некоторые дороги;

приостановится деятельность политпартий;

правоохранители получат возможность осматривать транспортные средства, здания, изымать вещи;

могут ввести карточки на продукты и предметы первой необходимости;

эвакуируют население из опасных мест при необходимости;

указом президента может быть введена целевая мобилизация, а государство сможет распоряжаться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

К слову, больше о том, что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят, читайте в материале Фактов ICTV.