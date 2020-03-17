Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

Что означает чрезвычайное положение?
Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводят для устранения чрезвычайных ситуаций, которые созданы или естественным путем, или людьми и могут привести к потерям материальных ресурсов и среди населения.
В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности введения чрезвычайного положения в Украине в связи с пандемией коронавируса.
Когда и насколько вводят?
ЧП вводится тогда, когда есть угроза стране, правопорядка и жизни граждан. Это может быть, например, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, террористическая атака, иностранная оккупация, попытка захватить государственную власть или изменить конституционный строй Украины насильственным путем.
В списке таких ситуаций также есть и объявление мировой пандемии: то есть, теоретически чрезвычайное положение становится возможным.
Меры, предложенные президентом, а также рекомендации МЗ очень похожи на те, которые предусматриваются во время чрезвычайного положения.
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Как и кто организовывает?
Объявить о ЧС (равно как и ВС — военное положение) могут предложить только в Совете национальной безопасности и обороны.
С согласия президента выдается соответствующий указ, который в течение двух дней должно поддержать парламентское большинство.
Если Верховная Рада проигнорирует голосование или не будет достаточно нардепов За — НС не вводят.
Что запрещено?
Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти. Такие же запреты есть и во время ВС.
Чрезвычайное положение не является основанием для нарушения законов, прав и свобод граждан. Хотя определенные ограничения есть.
Что изменится?
Чрезвычайное положение позволяет:
- Ограничить въезд и выезд на территории, где есть ЧП.
- Использовать армию и полицию для усиления безопасности
- Отменять работу аэропортов и перекрывать дороги
- Запрещать деятельность партий, общественных организаций
- Вводить комендантский час
- Запрещать забастовки, концерты и другие массовые мероприятия
- Изымать личные вещи, пользоваться офисами и жилыми домами
- Вводить карточки на продукты и предметы первой необходимости
- Осматривать вещи, авто, квартиры и т. п
- Эвакуировать население из опасных мест
- Пользоваться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
- Провести целевую мобилизацию, которая прописывается в указе президента
В Украине на время карантина уже действует часть указанных мер. В Киеве, Харькове и Днепре закроют метрополитен, будут действовать существенные ограничения в сфере других видов общественного транспорта, а также введут запрет на собрания.
Несмотря на то, что Covid-19 признан мировой пандемией, в Украине зарегистрировано всего 5 случаев заражения на коронавирус. Меры, которые принимает украинская власть, можно отнести к привентивным. По мнению экспертов, необходимости вводить полноценное чрезвычайное положение в Украине нет.
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