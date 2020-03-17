Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

Что означает чрезвычайное положение?

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который вводят для устранения чрезвычайных ситуаций, которые созданы или естественным путем, или людьми и могут привести к потерям материальных ресурсов и среди населения.

В понедельник, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности введения чрезвычайного положения в Украине в связи с пандемией коронавируса.

Когда и насколько вводят?

ЧП вводится тогда, когда есть угроза стране, правопорядка и жизни граждан. Это может быть, например, стихийное бедствие, техногенная катастрофа, террористическая атака, иностранная оккупация, попытка захватить государственную власть или изменить конституционный строй Украины насильственным путем.

В списке таких ситуаций также есть и объявление мировой пандемии: то есть, теоретически чрезвычайное положение становится возможным.

Меры, предложенные президентом, а также рекомендации МЗ очень похожи на те, которые предусматриваются во время чрезвычайного положения.

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Как и кто организовывает?

Объявить о ЧС (равно как и ВС — военное положение) могут предложить только в Совете национальной безопасности и обороны.

С согласия президента выдается соответствующий указ, который в течение двух дней должно поддержать парламентское большинство.

Если Верховная Рада проигнорирует голосование или не будет достаточно нардепов За — НС не вводят.

Что запрещено?

Во время чрезвычайного положения нельзя проводить выборы президента, парламента и местных органов власти. Такие же запреты есть и во время ВС.

Чрезвычайное положение не является основанием для нарушения законов, прав и свобод граждан. Хотя определенные ограничения есть.

Что изменится?

Чрезвычайное положение позволяет:

Ограничить въезд и выезд на территории, где есть ЧП.

Использовать армию и полицию для усиления безопасности

Отменять работу аэропортов и перекрывать дороги

Запрещать деятельность партий, общественных организаций

Вводить комендантский час

Запрещать забастовки, концерты и другие массовые мероприятия

Изымать личные вещи, пользоваться офисами и жилыми домами

Вводить карточки на продукты и предметы первой необходимости

Осматривать вещи, авто, квартиры и т. п

Эвакуировать население из опасных мест

Пользоваться имуществом предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности

Провести целевую мобилизацию, которая прописывается в указе президента

В Украине на время карантина уже действует часть указанных мер. В Киеве, Харькове и Днепре закроют метрополитен, будут действовать существенные ограничения в сфере других видов общественного транспорта, а также введут запрет на собрания.

Несмотря на то, что Covid-19 признан мировой пандемией, в Украине зарегистрировано всего 5 случаев заражения на коронавирус. Меры, которые принимает украинская власть, можно отнести к привентивным. По мнению экспертов, необходимости вводить полноценное чрезвычайное положение в Украине нет.

Ранее Факты ICTV сообщали о решении глав ЕС закрыть границы на один месяц из-за пандемии коронавируса.