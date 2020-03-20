Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

— Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covid-19, — сообщил Денис Шмыгаль.

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Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, теперь из-за распространения коронавируса чрезвычайная ситуация объявлена в 5 областях: Черновицкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской.

Источник: Денис Шмыгаль