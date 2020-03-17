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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

Согласно постановлению о карантине, в Украине введут ряд ограничительных мер.

В частности, на три недели должен быть введен карантин во всех учебных заведениях.

Массовые мероприятия при участии 200 и более человек должны быть отменены, кроме мероприятий государственной необходимости (Верховная Рада будет работать в обычном режиме).

Спортивные мероприятия должны проводиться только после разрешения международных организаций и без зрителей.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пунктов пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта до 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Должен работать запретит на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

16 марта во Львове и Одессе закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 16 марта в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случая коронавируса: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный).

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09:56 - 17 марта
Королевская пришла в Раду в маске и резиновых перчатках

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Наталья Королевская пришла на внеочередное заседания Верховной Рады в медицинской маске и в резиновых перчатках.

Из-за этого народного депутата было плохо слышно, когда она задавала вопросы премьер-министру.

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09:54 - 17 марта
До 3 апреля ограничивается въезд и выезд из АР Крым и Севастополя

Для предотвращения распространения коронавируса пропуск на временно оккупированную территорию АР Крым и г.Севастополь и выезд из нее ограничивается до 3 апреля для некоторых категорий граждан.

Ограничения не касаются граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с АР Крым и г. Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

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09:53 - 17 марта

Депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

За законопроект проголосовали 344 парламентария.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.

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17:39 - 16 марта
С 17 марта в Киеве прекращает работу метрополитен

Владимир Зеленский призвал правительство с 17 марта утвердить прекращения работы метро, железной дороги, авиа, автобусных перевозок между городами.

Заседание Кабмина состоится сегодня.

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16:37 - 16 марта

Административная ответственность за нарушение обсервации в условиях эпидемии коронавируса может предусматривать штрафы от 17 тыс до 34 тыс гривен, а умышленное заражение людей предусматривает уголовную ответственность.

Об этом сообщил Михаил Радуцкий на брифинге в Верховной Раде.

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16:23 - 16 марта

С 17 марта в Кривом Роге усилят карантинные меры, чтобы избежать распространения коронавируса в стране.

Все заведения общественного питания, торговые центры, развлекательные заведения, продуктовые рынки должны будут закрыться. Также остановят работу религиозных объектов.

Работать будут только аптеки, продуктовые магазины и заправки.

Такие же меры по состоянию на 16 марта ввели в Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Тернополе, Запорожье, Ивано-Франковске, Сумах, Ровно, Полтаве и Ужгороде.

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15:48 - 16 марта

В ближайшее время в киевском аэропорту Борисполь приземлится самолет с 35 гражданами Украины, эвакуированными с лайнера Grand Princess, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Сейчас мы ожидаем посадку борта, который привезет группу украинцев, которых мы смогли эвакуировать в сотрудничестве с Соединенными Штатами с круизного лайнера Grand Princess, — сказал он на брифинге в Киеве.

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15:38 - 16 марта
Киев не будут закрывать на въезд и выезд во время карантина

КГГА решила не закрывать столицу на въезд и выезд.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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15:37 - 16 марта

Предприятия, осуществляющие предоставление коммунальных услуг, в частности облгазы и облэнерго, не будут отключать потребителей из-за неоплаченных на фоне карантина счетов.

Об этом сообщил глава профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус.

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15:36 - 16 марта

Местным властям разрешат ограничить работу общественного транспорта.

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