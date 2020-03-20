PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Києві та двох областях оголошено надзвичайну ситуацію

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

– Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-19, – повідомив Денис Шмигаль.

Читайте: Що таке надзвичайна ситуація і чим вона відрізняється від надзвичайного стану

Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, тепер через поширення коронавірусу надзвичайна ситуація оголошена у 5 областях: Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській.

Джерело: Денис Шмигаль

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка