Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

– Жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-19, – повідомив Денис Шмигаль.

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Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, тепер через поширення коронавірусу надзвичайна ситуація оголошена у 5 областях: Чернівецькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській.

Джерело: Денис Шмигаль