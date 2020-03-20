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Факты / Украина

От гриппа и пневмонии в январе в Украине умерло более 600 человек

В январе 2020 года в Украине от гриппа и пневмонии умер 621 человек.

От болезней органов дыхания умерли 1 203 человека.

Данных за февраль пока нет.

Читайте: Что такое пневмония: симптомы и лечение

Від грипу та пневмонії в січні в Україні померло понад 600 осіб

Напомним, в мире объявлена пандемия коронавируса. Смертность от него выше, чем от сезонного гриппа, заявила Всемирная организация здравоохранения.

Уровень смертности от коронавируса составляет 3,4%, тогда как грипп убивает менее 1% инфицированных.

Источник: Государственная служба статистики Украины

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