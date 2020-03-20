У січні 2020 року в Україні від грипу та пневмонії померла 621 людина.
Від хвороб органів дихання померли 1 203 людини.
Даних за лютий поки немає.
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Від грипу та пневмонії в січні в Україні померло понад 600 осіб
Нагадаємо, у світі оголошено пандемію коронавірусу. Смертність від нього вища, ніж від сезонного грипу, заявила Всесвітня організація охорони здоров’я.
Рівень смертності від коронавірусу становить 3,4%, тоді як грип вбиває менш 1% інфікованих.
Джерело: Державна служба статистики України
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