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Факти / Україна

Від грипу та пневмонії в січні в Україні померло понад 600 осіб

У січні 2020 року в Україні від грипу та пневмонії померла 621 людина.

Від хвороб органів дихання померли 1 203 людини.

Даних за лютий поки немає.

Читайте: Що таке пневмонія: симптоми та лікування

Від грипу та пневмонії в січні в Україні померло понад 600 осіб

Нагадаємо, у світі оголошено пандемію коронавірусу. Смертність від нього вища, ніж від сезонного грипу, заявила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Рівень смертності від коронавірусу становить 3,4%, тоді як грип вбиває менш 1% інфікованих.

Джерело: Державна служба статистики України

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