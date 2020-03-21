На Донбассе прекращается пропуск через линию разграничения

В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.
— С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную Киеву территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 временно прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств, — заявил штаб ООС.
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В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.
Следует заранее обращаться в спецслужбы по горячим линия.
Напомним, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.
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