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Факты / Украина

На Донбассе прекращается пропуск через линию разграничения

В районе проведения операции Объединенных сил временно прекращается пропуск через линию разграничения.

— С целью эффективного противодействия и недопущения заноса на подконтрольную Киеву территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 временно прекращается пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств, — заявил штаб ООС.

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В исключительных случаях, при наличии критически важных жизненных обстоятельств и соответствующих подтверждающих документов, лицу может быть предоставлено разрешение на пересечение линии разграничения.

Следует заранее обращаться в спецслужбы по горячим линия.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.

Источник: Штаб ООС

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