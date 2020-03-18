Как пересечь линию разграничения на Донбассе в карантин

От 16 марта действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе с целью недопущения распространения коронавируса.

Проследовать на временно оккупированную территорию Украины или на контролируемую территорию можно только при наличии регистрации места жительства на такой территории и после соответствующего температурного скрининга и осмотра медицинским работником.

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В случае чрезвычайной ситуации (лечение, обучение, смерть близких родственников) решение о пропуске человека через линию разграничения принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально в каждой ситуации.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса.