В Украине умерла Ирина Бекешкина — известный социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

— Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами, — отметили в Фонде.

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Также в Фонде отметили, что Ирина Бекешкина ушла из жизни преждевременно.

— Это большая потеря не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью Ирина помогала власти услышать голос народа, его надежды и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценим, — отметили в Офисе президента Украины.

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