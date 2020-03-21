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Факти / Україна

Померла соціолог Ірина Бекешкіна

В Україні померла Ірина Бекешкіна – відомий соціолог, директор Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

– Ірина Бекешкіна  була символом об’єктивної  української  соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства,  до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами, – зазначили у Фонді.

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Також у Фонді зазначили, що Ірина Бекешкіна пішла з життя передчасно.

– Це велика втрата не лише для української соціології, а й для всієї країни. Адже своєю професійністю, розумом та об’єктивністю пані Ірина допомагала владі почути голос народу, його сподівання та прагнення. Її внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства неоціненний, – зазнавили в Офісі президента України.

Раніше Факти ICTV писали, що юна українська поетеса Інелла Огнєва померла від невиліковної хвороби. Дівчині був лише 21 рік.

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