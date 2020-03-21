Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал полный карантин в стране, в частности остановку пассажирских перевозок в Киеве.

— Тотальный полный карантин — моя позиция, о которой хочу попросить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиями в органах власти. На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты независимо от форм собственности! — отметил министр.

Он добавил, что люди должны находиться на карантине.

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— Не уволены, не отправленные за свой счет — на карантине! Об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем! — подчеркнул Аваков.

Также в комментариях он добавляет, что уже 22 марта в Киеве остановятся пассажирские перевозки.

Ранее Факты ICTV писали, что полиция в Киеве зафиксировала 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий, на нарушителей правил карантина составлены административные протоколы.