Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував повний карантин у країні, зокрема зупинку пасажирських перевезень у Києві.

– Тотальний повний карантин – моя позиція, про яку хочу поросити кожного з вас і буду наполягати на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади. На цей момент у країні мають працювати тільки критично необхідні суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності! – зазначив міністр.

Він додав, що люди повинні знаходитися на карантині.

– Не звільнені, не відправлені за свій рахунок – на карантині! – про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо! – підкреслив Аваков.

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Також у коментарях він дода, що вже 22 березня у Києві зупиняться пасажирські перевезення.

Раніше Факти ICTV писали, що поліція в Києві зафіксувала 49 випадків порушення протиепідемічних заходів, на порушників правил карантину складено адміністративні протоколи.