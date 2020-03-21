В Украине продолжается карантин из-за пандемии коронавируса в мире. Уже несколько регионов ввели чрезвычайное положение, а в стране зафиксировали 41 случай инфицирования, что еще изменилось для украинцев — читайте в материале Фактов ICTV.

По состоянию на 07.00 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай Covid-19 в Киеве и 9 областях, из которых три летальных.

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 вылечился);

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Киевская область — 3 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Днепропетровская область — 2 случая;

Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);

Львовская область — 1 случай;

Харьковская область — 1 случай;

Тернопольская область – 1 случай;

Киев — 3 случая.

Несколько регионов Украины ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, в частности Черновицкая, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Тернопольская области, а также город Киев.

Бизнес во время карантина в Украине

Из-за введения карантина, закрытия границ и ограничительных мер как крупные корпорации, так и малый бизнес сегодня страдают от убытков.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Одни занимаются благотворительностью, помогают обществу бороться с коронавирусом и инвестируют в будущее своей компании, поддерживая имидж, другие — зарабатывают на панике.

Как украинский бизнес приспосабливается к карантину, какие услуги украинцы могут получить бесплатно и как провести время онлайн с пользой — читайте на Фактах.

Фейки о коронавирусе

Факты ICTV рассказывают, в какие «страшилки» о коронавирусе не стоит верить, как на этом зарабатывают, как каждый из нас может бороться с дезинформацией и где искать проверенные новости о заболевании.

Штрафы за детей на улице. В сообщении говорится, что родителей, чьи дети будут замечены на улице с 18 марта, якобы ждут штрафы в размере 1 700-5 100 грн или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Вертолеты, которые будут распылять в небе лекарства. Очередная откровенная ложь — якобы над украинскими городами ночью запустят вертолеты, которые будут распылять какие-то вещества для дезинфекции, а потому гражданам советуют закрывать окна. Опровергать эту информацию пришлось СБУ.

Некоторые не реагирует на подобные вбросы информации, мгновенно понимая, что это фейк или манипуляция. Но есть и более доверчивые группы населения — это прежде всего люди старшего возраста.

Ранее Факты ICTV писали, где пройти тест на коронавирус в Киеве и регионах.