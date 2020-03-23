Минздрав не будет закрывать больницы во время пандемии

Реформа системы здравоохранения Украины должна избежать ошибочного закрытия медицинских учреждений. Для обеспечения интересов пациентов судьбу реформы должны решать врачи, а недалекие от медицинской отрасли государственные служащие.
Об этом заявил глава Минздрава Илья Емец.
— Мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Но это должно произойти эволюционным путем. И это должны решать врачи-профессионалы, а не политики и чиновники: каким путем должна внедряться система государственного медицинского страхования.
Эволюционно, через год, мы закроем тот коечный фонд, который не нужен, потому что туда не пойдут люди. Ни депутаты, ни чиновники этого не должны решать, — подчеркнул Илья Емец.
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По словам министра, в условиях распространения коронавируса нужно обеспечить максимальную готовность медицинских учреждений к работе с пациентами.
— Поэтому я попросил три месяца, начиная с первого апреля, для того, чтобы продлить срок и не закрывать больницы, — сказал министр здравоохранения.
Напомним, врачи семи областных центров Украины получили 20 тыс. дополнительных бесплатных поездок.
Такая услуга заработает в семи городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.