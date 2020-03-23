Минздрав не будет закрывать больницы во время пандемии

Реформа системы здравоохранения Украины должна избежать ошибочного закрытия медицинских учреждений. Для обеспечения интересов пациентов судьбу реформы должны решать врачи, а недалекие от медицинской отрасли государственные служащие.

Об этом заявил глава Минздрава Илья Емец.

— Мы действительно должны обеспечить уменьшение количества койко-мест. Но это должно произойти эволюционным путем. И это должны решать врачи-профессионалы, а не политики и чиновники: каким путем должна внедряться система государственного медицинского страхования.

Эволюционно, через год, мы закроем тот коечный фонд, который не нужен, потому что туда не пойдут люди. Ни депутаты, ни чиновники этого не должны решать, — подчеркнул Илья Емец.